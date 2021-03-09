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Fethiye-Antalya karayolunda feci kaza: 5 ölü

09.03.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 3’ünün aynı aileden olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 15.45 sıralarında Fethiye-Antalya Karayolu Yakabağı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Serter (55) idaresindeki 07 LH 035 plakalı otomobil, Makedonya uyruklu Zare Mladenovski yönetimindeki GE 1827 AC plakalı tırla çarpıştı. Kazanın, otomobil sürücüsünün tırın şeridine girmesi sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.
Kazada, sürücü Mehmet Serter ve otomobildeki Ümmühan Alaca (29), Emir Alaca (10) ve Savaş Alaca (34) ile Ayşe İkis (59) yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Acı haberi alıp olay yerine gelen kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma ekipleri ve vatandaşlar kazada yakınlarını kaybeden vatandaşları güçlükle sakinleştirdi.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, cesetlerin ve otomobilin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Öte yandan, kazanının ardından tır sürücüsü Zare Mladenovski gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.
Kazadan geriye ise Alaca ailesinin mutlu günlerinde çekilmiş aile fotoğrafı kaldı.

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