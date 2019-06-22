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Fethiye - Antalya Karayolunda zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 17:46 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yolcu otobüsü ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre; İrfan A.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yolcu otobüsü ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; İrfan A. idaresindeki 16 ABS 158 plakalı otobüs, Yayla Kınık Mahallesi Fethiye-Antalya karayolunda kontrolsüz çıktığı ileri sürülen Süleyman Y. yönetimindeki 48 E 2518 plakalı otomobille çarpıştı. Karşı yönden gelen Ahmet K. nin kullandığı 03 LN 280 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada, otomobil sürücüleri ile otobüste bulunan Rukiye Y. , Yusuf A. , Hüseyin D. , Yağmur G. , Nuray İ. , Eşref Ç. ve otomobildeki Çağla B. yaralandı.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve çok sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri ardından yaralılara, ambulanslar ile Fethiye’deki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturmayı Fethiye Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ile Seydikemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sürdürüyor.

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