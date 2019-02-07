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Fethiye Belediye Başkanı partisinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 16:23 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nden istifa eden Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, bağımsız olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Belediye Başkanı Behçet Saatcı, İYİ Parti'nen istifa ederek Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağımsız aday olduğunu bildirdi.

Saatcı, Fethiye Belediyesi Meclis Salonu’nda yaptığı açıklamada, 2014'te kazandığı seçinin ardından çok yıprandığını, Muğla Büyükşehir'in şu anki belediye başkanını desteklerken hayal kurduklarını ancak hayallerin hiçbirinin gerçekleşmediğini söyledi.

Büyükşehir yasasının kötü, yasayı uygulayanların yasadan kötü olduğunu savunan Saatcı, "Muğla Büyükşehir Belediyesini sürekli eleştiriyorduk. Eleştiri yaptığın yere talip olamıyorsan dedikodudan öteye gidemezsin. 'Bu adam bir işi yapamıyor' diyorsan o yere talip olacaksın. Biz de bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Dün akşam CHP ve İYİ Parti Genel Merkezleri'nin yapmış olduğu görüşme sonrası ittifatka bir düzeltme yapılmayacağı bize bildirilince, bugün bağımsız Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylığımı ilan ediyorum." dedi.

CHP ile İYİ Parti'nin, AK Parti ile MHP'nin ittifak kurmasının zorluğunun farkında olduğunu ifade eden Saatcı, şöyle konuştu:

"AK Parti ile MHP ittifak yapınca, CHP ile İYİ Parti'nin ittifak yapması gerektiğini en fazla savunanlardandım. Ancak ittifak Muğla'daki gibi olmaz. Muğla'da yapılanı bana ittifak olarak anlatacak akıl arıyorum. Muğla’daki ittifak mevcut büyükşehir belediye başkanını tekrar başkan yapma ittifakıdır. Büyükşehirde ittifak olup, ilçelerde yarış içine giriliyor olmasının doğuracağı sonuçları ilkokul çocuğuna sorsan, kime yarayacağını bilir."

Saatcı, Muğla'yı, Muğlalı'yla yönetmeye, büyükşehir belediyesini, Muğla ve ilçeleriyle barıştırmayı hedeflediğini kaydetti.

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