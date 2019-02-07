Fethiye Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Belediye Başkanı Behçet Saatcı, İYİ Parti'nen istifa ederek Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağımsız aday olduğunu bildirdi.

Saatcı, Fethiye Belediyesi Meclis Salonu’nda yaptığı açıklamada, 2014'te kazandığı seçinin ardından çok yıprandığını, Muğla Büyükşehir'in şu anki belediye başkanını desteklerken hayal kurduklarını ancak hayallerin hiçbirinin gerçekleşmediğini söyledi.

Büyükşehir yasasının kötü, yasayı uygulayanların yasadan kötü olduğunu savunan Saatcı, "Muğla Büyükşehir Belediyesini sürekli eleştiriyorduk. Eleştiri yaptığın yere talip olamıyorsan dedikodudan öteye gidemezsin. 'Bu adam bir işi yapamıyor' diyorsan o yere talip olacaksın. Biz de bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Dün akşam CHP ve İYİ Parti Genel Merkezleri'nin yapmış olduğu görüşme sonrası ittifatka bir düzeltme yapılmayacağı bize bildirilince, bugün bağımsız Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylığımı ilan ediyorum." dedi.

CHP ile İYİ Parti'nin, AK Parti ile MHP'nin ittifak kurmasının zorluğunun farkında olduğunu ifade eden Saatcı, şöyle konuştu: