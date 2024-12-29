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Fethiye beyaza büründü! Beyaz örtüyü gören kar topu savaşına çıktı... Belediye ekipleri ise çalışma başlattı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.12.2024 15:40
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Muğla'nın kent merkezi ve kıyı ilçelerinde etkili olan sağanak, bazı bölgelerde su baskınlarına yol açarken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı hayatı beyaza bürüdü. Menteşe’de metrekareye 158,6 kg yağış düşerken, Marmaris'te çamurlu su denizin rengini değiştirdi. Belediye ekipleri, su basan evlerde tahliye çalışması yaptı.

Fethiye beyaza büründü! Beyaz örtüyü gören kar topu savaşına çıktı... Belediye ekipleri ise çalışma başlattı

Muğla'nın kent merkezi ve kıyı ilçelerinde sağanak, yüksek kesimlerinde ise kar etkili oluyor.

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Merkez ilçe Menteşe'de dün sabahtan itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Ağaçların kırılan dalları, araçlara zarar verdi. Yağış nedeniyle kent merkezi başta olmak üzere birçok mahalledeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde meydana gelen su baskınlarına müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezine 255, 112 Çağrı Merkezine ise 80 ihbar geldi.

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EN FAZLA YAĞIŞ MENTEŞE'YE DÜŞTÜ

Muğla'da en fazla yağışı, metrekareye 158,6 kilogramla Menteşe aldı. Milas'a 94,2, Köyceğiz'e 85,5, Dalaman'a 70,3, Marmaris'e 62,2, Bodrum'a 61,9, Ula'ya 61,2 Kavaklıdere'ye 60,2, Yatağan'a 59,8, Seydikemer'e de 45,2 kilogram yağış düştü.

İl genelinde yağışlar sonrası 42 konut ve iş yerini su bastı, 3 araçta mahsur kalma olayı yaşandı.

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DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Marmaris'te sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Turunç Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su, denizin rengini bazı bölgelerde kahverengiye dönüştürdü.

Bodrum ilçesinde de birkaç gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Gümbet Mahallesi'nde bodrum katlardaki evler suyla doldu. Belediye ekipleri, su basan evlerde vidanjör ve su pompalarıyla tahliye çalışması yaptı.

Yahşi Mahallesi'nde küçük balıkçı tekneleri ile özel teknelerin bağlı bulunduğu barınak da derelerden gelen atıklarla doldu.

Bodrum Kumbahçe başta olmak üzere Bitez ve Yahşi mahallelerinde denizin rengi yağmur suyuyla değişti.

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YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Fethiye-Antalya kara yolundaki 1300 rakımlı Karabel mevkisinde araçlarını park eden sürücüler, çocuklarıyla kar topu oynadı.

Kadriye Karagedik, çocuğuyla kar topu oynamak için Karabel'e geldiğini söyledi.

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Bölgeye güzel kar yağdığını belirten Karagedik, "Bu kadar beklemiyorduk. Çocuğum da ilk kez kar görüyor. Geçen yıl çok yağmamıştı. Bu sene ilk karın keyfini yaşıyoruz." dedi.

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Anahtar Kelimeler:
sel Muğla su baskını kar
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