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Fethiye’de denize düşen Rus paraşütçü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 13:37 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yaparken yedek paraşütünü açarak denize düşen Rus uyruklu pilot hayatını kaybetti.

Fethiye’de denize düşen Rus paraşütçü öldü

Edinilen bilgiye göre; arkadaşlarıyla ilçenin Ölüdeniz Mahallesi’nde tatile gelen Andrey Kurinin (44) yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'a çıktı.

500 METRE KALA PARAŞÜTÜ AÇTI AMA...

1200 metredeki pistten single (tekli) atlayış yapan Kurinin, yaklaşık 500 metre yükseklikte yedek paraşütünü açarak denize düştü.

Kurinin’in düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Denizden botla çıkarılan Kurinin’in hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
paraşüt Rus Muğla Fethiye

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