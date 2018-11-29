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Fethiye'de denizin rengi büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 07:24 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlar sonrası dünyaca ünlü Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi rüzgara teslim oldu. Rüzgarın şiddeti artınca denizin büyük bölümünün rengi değişti. Yağmur sonrası ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan yağışın ardından denizin rengi turkuaza dönüştü. Aralıklarla yağan yağmur denizin rengini turkuaza çevirdi. Oluşan manzarayı görenler hemen kayıt altına aldı.

Fethiye'de denizin rengi değişti

İlçede iki gündür etkili olan yağışlar öğle saatlerinde ara verdi.
Yağışın durmasının ardından Dünyaca ünlü Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi’nde rüzgar etkili oldu.
Rüzgar şiddetini artırınca denizin büyük bölümünün rengi turkuaza döndü. Eşsiz manzarayı gören bazı ilçe sakinleri turkuaza rengini izlerken o anları kayıt altına aldı.
Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, yağışların cumartesi gününe kadar aralıklara devam edeceğini bildirdi.
İşte o fotoğraflar.
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Anahtar Kelimeler:
Fethiye yağmur deniz

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