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  4. Fethiye’de görenler gözlerine inanamadı! İlginç başlı ve kulakları dışarıda…

Fethiye’de görenler gözlerine inanamadı! İlginç başlı ve kulakları dışarıda…

16.07.2024 16:49
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Muğla’da görenleri şaşkına çeviren ve ne olduğunu anlamakta güçlük çektikleri bir yılan türü görüntüledi. 2 metre uzunluğundaki yılanı görenler, ‘korkunç görünümlü’ olarak betimledi.

Fethiye’de görenler gözlerine inanamadı! İlginç başlı ve kulakları dışarıda…

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan sahildeki kayanın üzerinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda baş yapısı değişik ve kulakları dışarıda bir yılan görüntülendi. Pekçok yılan türüne ev sahipliği yapan aşırı sıcakların görüldüğü yurdumuzda, birçok kişinin 'ilk defa gördüğü bir yılan türü' olarak nitelendirildi.

Fethiye Limanı yakınlarındaki kayalıklarda görüntülenen ilginç görünümlü yılan bir süre sonra gözden kayboldu.

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‘‘BAŞI FARKLI VE KULAKLARI DIŞARIDA BİR YILAN GÖRDÜM’’

Tatil nedeniyle Fethiye’de bulunan Deniz Kuşseven, ilk defanı yılanı gördüğünü belirterek, ‘‘Limanda kahvaltı yaparken kenardaki kayaların üzerinde başı farklı ve kulakları dışarıda bir yılan gördüm. İlk defa böyle bir yılanla karşılaştığım için ilgimi çekti ve videoya aldım. Çevredeki pek çok kişide telefonu ile yılanın görüntüsünü çekti” açıklamasında bulundu.
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye yılan
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