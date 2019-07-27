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Fethiye'de kamyonet otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 07:12 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille domates yüklü kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen kamyonetteki domatesler yola savruldu.

Fethiye'de kamyonet otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Fethiye - Muğla Karayolu Çatalarık kavşağında meydana geldi. İbrahim Kurtçu (51) yönetimindeki 48 D 2823 plakalı domates yüklü kamyonet, İbrahim Büyükkocagöz (50) idaresindeki 63 RB 631 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan Sürücüler Kurtçu, Büyükkocagöz ile kamyonette bulunan Havana Kurtçu (48) ve Emel Uluç (32), 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine ola yerine sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kara yolunda saçılan domates ve kasalar nedeniyle trafik, polis ekiplerince bir süre kontrolü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye Kaza Muğla

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