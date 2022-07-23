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Fethiye'de korkunç olay! Eski sevgilisini öldürüp intihar etti

23.07.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fatih Eryılmaz (34), eski kız arkadaşı Derya Tekin'i (29) tabancayla vurarak öldürüp, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

Fethiye'de korkunç olay! Eski sevgilisini öldürüp intihar etti

Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Menteşeoğlu Mahallesi Ali Galip Met Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Evden silah sesleri geldiğini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER CANSIZ BEDENLERİ BULDU

Bölgeye gelen ekipler, girdikleri evde Fatih Eryılmaz ile Derya Tekin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede Eryılmaz'ın, tabancayla Tekin'i öldürdükten sonra, aynı silahla yaşamına son verdiğini tespit edildi. Fatih Eryılmaz ve Derya Tekin'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Öte yandan Derya Tekin'in, erkek arkadaşı Fatih Eryılmaz'dan bir süre önce ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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cinayet İntihar
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