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  4. Fethiye'de ormanda yürüyüş yapanlar fark etti! Ağaçların arasında terk edilmiş bebek bulundu

Fethiye'de ormanda yürüyüş yapanlar fark etti! Ağaçların arasında terk edilmiş bebek bulundu

06.09.2024 21:15
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ormanda yürüyüş yapan vatandaşlar ağlama sesi duydu. Sesin geldiği bölgeye yönelen vatandaşlar ağaçların arasında kundağa sarılmış 1 günlük bebek buldu. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fethiye'de ormanda yürüyüş yapanlar fark etti! Ağaçların arasında terk edilmiş bebek bulundu

Olay, saat 16.30 sıralarında Karaçulha Kayıkseki bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, ormanda yürüyüşe çıkan T.Ç. ve arkadaşı, Kayıseki'de dinlenmek için mola verdi. T.Ç. ve arkadaşı, bu sırada ağaçların arasından bebek ağlaması sesi duydu.

KUNDAĞA SARILI HALDE BULUNDU

Seslerin olduğu yere giden iki arkadaş, burada kundağa sarılı ve göbek bağı kordonu kesilmemiş bir bebek buldu.

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T.Ç.'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 günlük olduğu tespit edilen bebek, olay yerindeki sağlık kontrollerinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis bebeği terk eden kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Fethiye bebek
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