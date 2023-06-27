Fethiye'de salça kazanına düşen 2 yaşındaki bebekten 21 gün sonra acı haber

Olay, 6 Haziran'da saat 16.00 sıralarında, Fethiye ilçesi Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.M.A., oyun oynarken dengesini kaybedip kış için salça kaynatılan kazana düştü. Ailesi çocuğu kazandan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen bebek, buradan da ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Ö.M.A., bugün doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

"ÇOK AĞIR YANIKLAR OLDUĞU İÇİN HAYATINI KAYBETTİ"

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Çocuğumuz bize Fethiye'den entübe şekilde gelmişti. Vücudunun büyük bölümü yanık içerisindeydi. Yoğun bakımda tıbbi yapabilecek tüm müdahaleler yapıldı. 2 yaşındaki bir bebek için çok ağır yanıklar olduğu için hayatını kaybetti" dedi. (DHA)

