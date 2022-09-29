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Fethiye'de tüyler ürperten olay! Biri ölü, biri yaralı halde yolda bulundu

29.09.2022 06:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gece saatlerinde vatandaşlar, yolda hareketsiz yatan iki kişiyi fark etti. Bölgeye gelen ekipler, yabancı uyruklu olduğu ifade edilen kişilerden birinin ölü, diğerinin ise yaralı olduğunu belirledi.

Fethiye'de tüyler ürperten olay! Biri ölü, biri yaralı halde yolda bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde iki kişinin yol ortasında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı David James Warren (72) ise sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye
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