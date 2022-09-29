Fethiye'de tüyler ürperten olay! Biri ölü, biri yaralı halde yolda bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde iki kişinin yol ortasında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı David James Warren (72) ise sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. (AA)



