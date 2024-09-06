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  4. Fethiye’de zincirleme trafik kazası! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fethiye’de zincirleme trafik kazası! Ölü ve çok sayıda yaralı var

06.09.2024 01:05
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde 6 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Fethiye’de zincirleme trafik kazası! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kaza, Fethiye-Antalya karayolu Esenköy mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araç birbirine girdi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim Kaya (29) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan A.D. (52) ile E.S.D’nin (21) ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Fethiye
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