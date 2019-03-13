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"Fethiye Körfezi'ni temizliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 17:51 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (1) - "Maalesef Fethiye Körfezi'miz çok kötü durumda ama biz buraya ilişkin tespitlerimizi yaptık. Tam 250 milyon lira bedelli projesi var. Fethiye Körfezi'ni temizliyoruz" - "İzmir'den başlayıp Antalya'ya kadar gelecek 519 kilometre hatlı bisiklet yolu projesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hat içerisinde Bodrum, Datça Yarımadası, Köyceğiz, Dalyan, Fethiye, Kaş arasında bisiklet yolları var"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Maalesef Fethiye Körfezi'miz çok kötü durumda ama biz buraya ilişkin tespitlerimizi yaptık. Tam 250 milyon lira bedelli projesi var. Fethiye Körfezi'ni temizliyoruz." dedi.

Bakan Kurum, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Muğla'da, Fethiye Körfezi'nde incelemede bulundu.

Daha sonra Kesikkapı Mahallesi'nde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Fethiye Körfezi'nin halinin içler acısı olduğunu söyledi.

Körfezdeki manzaranın bir benzerinin, 1994'te milletin hafızasına çöp, çamur belediyeciliği olarak kazınmış İstanbul'da yaşandığını belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde gördü. Haliç, Fethiye Körfezi’nden daha kötü durumdaydı. Cumhurbaşkanımız Haliç’i temizledi. Bugün içinde balıkların yüzebildiği, nefes alabildiğiniz yer haline geldi. İşte bunun bir benzeri Fethiye’de yaşanıyor. Maalesef Fethiye Körfezi'miz çok kötü durumda ama biz buraya ilişkin tespitlerimizi yaptık. Tam 250 milyon lira bedelli projesi var. Fethiye Körfezi'ni temizliyoruz. İnşallah 1 Nisan sabahı hem Fethiye hem Büyükşehir Belediyesi hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Fethiye'nin temizliğine başlayacağız."

Kurum, körfezin, bölgedeki drenaj kanalından gelen katı maddelerle kirlendiğini, dökülen derelerin atıklarına da maruz kaldığını ifade etti.

- "Buradaki su kalitesi çok daha iyi hale gelecek"

Fethiye Körfezi'nin dip çamuruna ilişkin fizibilitesini yaptıklarını, yaklaşık 3 yıl sürecek projeyi Fethiye ve Büyükşehir belediyeleri ile tamamlayacaklarını vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu yapabilmek için dört noktada sondaj yapıp ilk analiz sonuçlarını aldık. Fethiye’de taranması, temizlenmesi gereken 5 milyon 800 bin metreküp dip çamuru var. Bu dip çamurunu buradan 12 mil uzağa taşıyacak bir proje hazırladık. Açık denize taşıyoruz. İnşallah bu sayede körfezimiz çok daha temiz, çok daha sağlıklı bir ekosisteme kavuşmuş olacak. Buradaki su kalitesi çok daha iyi hale gelecek. Burada yeniden balıklarımız yaşamaya başlayacak ve deniz canlılarının popülasyonu da artacak."

- "Birçok çevre projesine bu kredilerle destek vereceğiz"

Fethiye’ye birçok müjdeyle geldiğini dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"İller Bankası kanalıyla Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresine sağlayacağımız 500 milyon kredi faiz desteği ile neler yapacağız? Bu krediler uzun vadeli. Birçok çevre projesine bu kredilerle destek vereceğiz. Bu desteği kanalizasyon rehabilitasyonundan, atık su arıtma tesislerine, şebeke çalışmasından kolektör hatlarına çeşitli alanlarda vereceğiz. Muğla'mızın daha temiz, daha sağlıklı olması için de İller Bankası kanalıyla bu projeleri gerçekleştireceğiz. Fethiye'de kanalizasyon şebekesi, kolektör hattı sıkıntılı. Atık su arıtma tesislerimize ilişkin destek vereceğiz. Aslında körfez çalışmalarının başka etapları da bunlar olacak. Yani bir taraftan dip temizliğini yapacağız, diğer taraftan da yapacağımız atık su arıtma tesisleri ve dere ıslahları ile inşallah körfezimiz çok daha güzel olacak."

Kurum, ülke genelinde özel çevre koruma bölgelerini arttırmak, sit alanlarını en iyi şekilde korumak ve gelecek nesillere aktarmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İzmir'den başlayıp Antalya’ya kadar gelecek 519 kilometre hatlı bisiklet yolu projesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hat içerisinde Bodrum, Datça Yarımadası, Köyceğiz, Dalyan, Fethiye, Kaş arasında bisiklet yolları var. Oradan giren bir turistimiz, vatandaşımız 519 kilometrelik güzergahta da bisikletine binecek. Fethiye için de yine bakanlığımızca 68 kilometre bisiklet yolu projelendirdik. O proje çerçevesinde o bisiklet yollarını yapacağız. Buraya geldiğinizde gerçekten sağlıklı bir yaşama kavuşabilmek için bu bisiklet yollarını kullanacaksınız. Bu bisiklet yolları Göcek'te, Ölüdeniz'de yine aynı şekilde projelendirme yapılacak. Bunların tamamı 335 kilometre olarak yapılıyor. Biz bunları yaparken yeşili, doğayı korumak istiyoruz. Bu projeler çerçevesinde hem geleceğimiz hem de geleceğimizin teminatı çocuklarımız için daha yeşil, doğaya daha saygılı şehirler yapmak istiyoruz."

(Sürecek)

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığ Fethiye Fethiye Körfezi Muğla Murat Kurum

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