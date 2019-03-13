Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Maalesef Fethiye Körfezi'miz çok kötü durumda ama biz buraya ilişkin tespitlerimizi yaptık. Tam 250 milyon lira bedelli projesi var. Fethiye Körfezi'ni temizliyoruz." dedi. Bakan Kurum, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Muğla'da, Fethiye Körfezi'nde incelemede bulundu. Daha sonra Kesikkapı Mahallesi'nde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Fethiye Körfezi'nin halinin içler acısı olduğunu söyledi. Körfezdeki manzaranın bir benzerinin, 1994'te milletin hafızasına çöp, çamur belediyeciliği olarak kazınmış İstanbul'da yaşandığını belirten Kurum, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde gördü. Haliç, Fethiye Körfezi’nden daha kötü durumdaydı. Cumhurbaşkanımız Haliç’i temizledi. Bugün içinde balıkların yüzebildiği, nefes alabildiğiniz yer haline geldi. İşte bunun bir benzeri Fethiye’de yaşanıyor. Maalesef Fethiye Körfezi'miz çok kötü durumda ama biz buraya ilişkin tespitlerimizi yaptık. Tam 250 milyon lira bedelli projesi var. Fethiye Körfezi'ni temizliyoruz. İnşallah 1 Nisan sabahı hem Fethiye hem Büyükşehir Belediyesi hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Fethiye'nin temizliğine başlayacağız."

Kurum, körfezin, bölgedeki drenaj kanalından gelen katı maddelerle kirlendiğini, dökülen derelerin atıklarına da maruz kaldığını ifade etti. - "Buradaki su kalitesi çok daha iyi hale gelecek" Fethiye Körfezi'nin dip çamuruna ilişkin fizibilitesini yaptıklarını, yaklaşık 3 yıl sürecek projeyi Fethiye ve Büyükşehir belediyeleri ile tamamlayacaklarını vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu yapabilmek için dört noktada sondaj yapıp ilk analiz sonuçlarını aldık. Fethiye’de taranması, temizlenmesi gereken 5 milyon 800 bin metreküp dip çamuru var. Bu dip çamurunu buradan 12 mil uzağa taşıyacak bir proje hazırladık. Açık denize taşıyoruz. İnşallah bu sayede körfezimiz çok daha temiz, çok daha sağlıklı bir ekosisteme kavuşmuş olacak. Buradaki su kalitesi çok daha iyi hale gelecek. Burada yeniden balıklarımız yaşamaya başlayacak ve deniz canlılarının popülasyonu da artacak." - "Birçok çevre projesine bu kredilerle destek vereceğiz" Fethiye’ye birçok müjdeyle geldiğini dile getiren Kurum, şöyle konuştu: