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Fethiye Orman İşletme Müdürü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 19:44 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Orman İşletme Müdürü zimmet iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri, İşletme Müdürü G.Z’nin kesimi yasak bölgedeki sedir ağaçlarının kesimine izin vererek akrabalarının villalarında kullandığını belirledi.

Fethiye Orman İşletme Müdürü tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Orman İşletme Müdürü zimmet iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri, İşletme Müdürü G.Z’nin kesimi yasak bölgedeki sedir ağaçlarının kesimine izin vererek akrabalarının villalarında kullandığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından zimmetine mal geçirdiği ileri sürülen G.Z, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Z, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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