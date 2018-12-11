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Fethiye ve Bodrum'da fırtına çatıları uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2018 08:05 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı felç etti. Polis ve zabıta şehir merkezinde önlemler aldı. Park halindeki araçlar olası bir olumsuz durum ihtimaline karşı çekildi. Fethiye ilçesinde de akşam saatlerinde etkili olan fırtına evlerin çatısını uçurdu, seralara zarar verdi.

Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış ve fırtına, Karagedik Mahallesi'nde bir evin çatısını uçururken, ev kullanılamaz hale geldi.

Fethiye ve Bodrum'u sağanak vurdu

Fırtınadan dolayı iki evde hasar meydana gelirken, naylonları parçalanan seraların içerisindeki domates ve patlıcanlar da zarar gördü.
Fırtına nedeniyle oturduğu evin çatısı uçan Yasemin At, yaptığı açıklamada, fırtına sırasında evde çocuklar ile olduğunu ve bir anda deprem olduğunu zannettiğini, çatı sallanınca çocuklarının üzerine kapandığını söyledi.
Komşularının yardımıyla evden çıktıklarını anlatan At "Evimizin duvarını ellerimizle ördük. Canımıza bir şey olmadığı için mutluyuz. Başımızı sokacak bir evimiz kalmadı” diye konuştu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Bodrum-Turgutreis kara yolu hastane kavşağı istikametinde sağanakla birlikte yolda su birikintisi oluştu. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Şehir merkezinde de olumsuzluk yaşanma ihtimali bulunan cadde ve sokaklarda polis ve zabıta ekiplerince tedbir alındı. Park halindeki araçların sürücülerini arayan polis, sahiplerine ulaşılamayan araçları çekici yardımıyla bölgeden kaldırdı.
Çamurlu suların denize döküldüğü alanlarda ise denizin rengi değişti.
Meteorolojik uyarıları dikkate alan bazı iş yeri sahipleri ise dükkanlarının girişine kum torbaları yerleştirerek su baskınına karşı önlem aldı.
Sağanak, ilçede aralıklarla etkisini sürdürüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Muğla bodrum Fethiye

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