Fethiye ve Seydikemer’de fırtına seraları uçurdu

Muğla’nın Fethiye ve Seydikemer ilçesinde gece başlayan ve saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreye ulaşan fırtınada bazı seralar zarar gördü.

Seydikemer İlçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına, Kumluova, Demirler Mahallesi’nde naylonları parçalanan seraların içerisindeki domates ve muzlarda zarar gördü. Seralarının naylon çatılarının uçtuğunu gören çiftçiler kendi imkanlarıyla onarım çalışmalarına başladı. Fethiye ilçesinde de yaklaşık 30 dönüm çilek serası zarar gördü.

Kumluova Mahalle Muhtarı Hilmi Deniz, yaptığı açıklamada, Gece başlayan rüzgar nedeniyle mahallede yaklaşık 100 dönüm serada zarar oluştuğunu söyledi.

Seraların önünde bulunan orman nedeniyle rüzgarın etkisinin kısmen azaldığını belirten Deniz, “Önümüzde orman olamasaydı Kumlucu’da yaşanan felaket başımıza gelebilirdi. Rüzgar bazı seraların naylon örtüsünü attı. Bazılarının da tamamen yıktı.” dedi.

Deniz, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin mahallede hasar tespit çalışmasına başladığını bildirdi.

Rüzgar nedeniyle serası yıkılan Gülcan Hayıtlı ise 2 buçuk dönüm serasının tamamen yıkıldığını ifade etti.

Seradaki ürünleri daha iki kez topladıklarını dile getiren Hayıtlı, “Bir yıllık emeğimiz yok oldu. Başka bir işle uğraşmıyoruz. Sera olmasa yaşayamayız. Domatese verdiğimiz değeri çocuğumuza bile vermiyoruz. Bizim geleceğimiz sera. Sera olmasa yaşayamayız. Dün gece yaşadığımız felaket bir yıllık emeğimiz götürdü. Büyük zararımız var.” diye konuştu.