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Fethiye'de 117 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 17:50 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen toplam 117 yabancı uyruklu kaçak, polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Fethiye'de 117 kaçak göçmen yakalandı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen toplam 117 yabancı uyruklu kaçak, polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Fethiye Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GİM) Grup Amirliği ekipleri, dün (Pazartesi) devriye görevi yaparken Fethiye - Antalya Karayolu Çırpı Mevkisi'nde, şüphe üzerine 2 minibüs ve 1 otomobili durdurdu. Minibüsler ile otomobillerde yapılan aramada, 32'si Afganistan, 11'i Pakistan, 1'i Filistin ve 6'sı Iraklı toplam 50 düzensiz kaçağı yakaladı. 4'ü kadın, 9'u çocuk toplam 50 kaçak, Fethiye İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 2 minibüs şoförü ile insan kaçakçılığı organizatörü oldukları belirlenen 3 kişi de yakalanıp, polise teslim edildi. Sağlık kontrollerinden geçirilen kaçakların yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmek için hazırlık yaptıkları belirlendi. Kaçakların ilemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. Yakalanan 5 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.
JANDARMA 67 KAÇAK GÖÇMEN YAKALADI
Aynı gün, İnlice Mahallesi Fethiye- Muğla Karayolu'nda devriye gezen Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kenarında bir grup olduduğunu farketti. durup kimlik sorulduğunda gruptaki 67 erkeğin Pakistan uyruklu kaçaklar olduğu anlaşıldı. Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirmenen kaçaklar, Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirildi. Yiyecek verilen ve sağlık kontrolünden geçirilen kaçakların Muğla İl Göç İdaresi Müdürüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

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Fethiye'de 117 kaçak göçmen yakalandıFethiye'de 117 kaçak göçmen yakalandı

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