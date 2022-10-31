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  4. Fethiye'de 24 gün önce kaybolan Alman turistin cesedi bulundu

Fethiye'de 24 gün önce kaybolan Alman turistin cesedi bulundu

31.10.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 24 gün önce kaybolan Alman turistin cesedi, Kelebekler Vadisi'nde bulundu.

Kaldığı otelden 7 Ekim'de ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Alman Fabian Philippe Faranz Wetzel'in (27) bulunması için çalışma başlatıldı.

Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde yürüyüş yapan tatilcilerin, vadi tabanında bir ceset olduğu ihbarında bulunması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarmalar, cesedin kaybolan Wetzel'e ait olduğunu belirledi.

Cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilen Wetzel'in, kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

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Kelebekler Vadisi Muğla Fethiye ceset kayıp

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