Fethiye'de 8 göçmenin cesedine ulaşılan olayla ilgili gözaltı sayısı 9'a çıktı

Ergün TOS/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 9'a çıktı.

3 Ocak'ta 15 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun battığı ihbarı üzerine başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer 7 kişi için sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarına ise bugün hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Olayın ardından kaçakları taşıyan botun Fethiye'den çıkışını organize eden şüphelilerin yakalanması için Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM), Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Muğla GİM Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelilerin İzmir'e kaçtığını değerlendiren ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu R.T., U.S., A.Ş. ve S.K.'yı dün İzmir'de gözaltına aldı. Fethiye'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki sorgularından yola çıkan ekiplerin soruşturmayı genişletmesiyle bugün 5 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 9'a çıktı.

Düzensiz göçmenlerin kaçak geçişine aracılık ettikleri öne sürülen 2'si Suriye uyruklu 9 şüphelinin yakalandıkları yerlerde ve üstlerinde yapılan aramada göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 580 euro, 300 dolar, 115 lira, 10 cep telefonu ve 3 SIM kart ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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