HABER
  4. Fethiye'de 8 göçmenin cesedine ulaşılan olayla ilgili gözaltı sayısı 9'a çıktı

Fethiye'de 8 göçmenin cesedine ulaşılan olayla ilgili gözaltı sayısı 9'a çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 15:25 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 9'a çıktı.

Fethiye'de 8 göçmenin cesedine ulaşılan olayla ilgili gözaltı sayısı 9'a çıktı

Ergün TOS/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 9'a çıktı.
3 Ocak'ta 15 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun battığı ihbarı üzerine başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer 7 kişi için sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarına ise bugün hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Olayın ardından kaçakları taşıyan botun Fethiye'den çıkışını organize eden şüphelilerin yakalanması için Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM), Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Muğla GİM Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelilerin İzmir'e kaçtığını değerlendiren ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu R.T., U.S., A.Ş. ve S.K.'yı dün İzmir'de gözaltına aldı. Fethiye'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki sorgularından yola çıkan ekiplerin soruşturmayı genişletmesiyle bugün 5 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 9'a çıktı.
Düzensiz göçmenlerin kaçak geçişine aracılık ettikleri öne sürülen 2'si Suriye uyruklu 9 şüphelinin yakalandıkları yerlerde ve üstlerinde yapılan aramada göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 580 euro, 300 dolar, 115 lira, 10 cep telefonu ve 3 SIM kart ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Fethiye'de 8 göçmenin cesedine ulaşılan olayla ilgili gözaltı sayısı 9'a çıktı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Otobüs kazasında yolcular böyle kurtarıldıOtobüs kazasında yolcular böyle kurtarıldı
Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısından intihar girişimi!Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısından intihar girişimi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diyerek yaktı

Kayseri'de iğrenç olay! "9 yaşından beri babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

"Öz babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

Tunceli'de CHP’li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi

CHP’li başkanın zor anları!

Otobüste yolculuk yapan kadın esrarla yakalandı, adliyeye gülerek girdi

Pişkinliğin bu kadarı! Böyle götürüldü

İETT'nin ihalesi mevzuata aykırı olduğu için iptal edildi

İETT'nin o ihalesi iptal edildi! Gerekçe...

Kütahya'da korkunç olay! İki ceset bulundu

Kütahya'da korkunç olay! İki ceset bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.