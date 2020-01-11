HABER
  4. Fethiye’de 8 göçmenin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin 10 kişi tutuklandı

Fethiye’de 8 göçmenin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin 10 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 12:06 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 8 düzensiz göçmenin ölümü ile ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada gözaltı alınan 12 şüpheliden 10’u tutuklandı.Geçen 3 Ocak’ta Kızılada açıklarından içinde 15 kaçak göçmenin olduğu değerlendirilen lastik botun battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 8 düzensiz göçmenin ölümü ile ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada gözaltı alınan 12 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Geçen 3 Ocak’ta Kızılada açıklarından içinde 15 kaçak göçmenin olduğu değerlendirilen lastik botun battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. 3 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik uçağı ve helikopteri ile dalış timinin katıldığı arama-kurtarma çalışmaları sonucu, Fethiye’nin 5,5 deniz mili açığında 3’ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cansız bedenler Sahil Güvenlik botuyla, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi’ne getirilirken kaybolduğu değerlendirilen 7 göçmeni arama çalışmalarına devam edildi.
Botun Fethiye’den çıkışını organize eden şüphelilerin yakalanması için Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Fethiye Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM), Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Muğla GİM Şube Müdürlüğünce çalışma başlattı. Yürütülen teknik takip sonucu İzmir ve Fethiye’de olayla bağlantısı bulunduğu belirlenen 2’si Suriye uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık organizasyonun lideri olduğu öne sürülen Ömer Yılmaz’ın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kosova’ya kaçmak isterken yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12’ye çıktı.
Fethiye’ye getirilen şüpheliler sorgularının ardından geçen 9 Ocak’ta Fethiye Adliyesi’ne sevk edildi. Aynı gün Fethiye açıklarında arama kurtarma çalışmalarına devam eden Sahil Güvenlik ekipleri kaybolan göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 1 erkek cesedini daha Kapıdağ Yarımadası yakınlarında sahile vurmuş halde buldu.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.G. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 11 şüpheli Fethiye Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Örgüt lideri olduğu öne sürülen Ömer Yılmaz ile birlikte U.S, R.T, A.Ş, S.K, H.A, M.K, A.B. ve Suriye uyruklu Z.A ile M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, Suriye uyruklu bir şüphelinin daha arandığı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?Mustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?
Binlerce vatandaşın 50 yıllık korkusu sona eriyorBinlerce vatandaşın 50 yıllık korkusu sona eriyor
Başakşehir’de PİK Dökümcüler Sanayi sitesinde kazan patlaması: 1’i ağır 3 yaralıBaşakşehir’de PİK Dökümcüler Sanayi sitesinde kazan patlaması: 1’i ağır 3 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

10 yaşındaki öğrencisini koridora çıkardı, sonrası korkunç!

10 yaşındaki öğrencisini koridora çıkardı, sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli'den son dakika Kıbrıs açıklaması! Su götüren hatta kopma

Bakan Pakdemirli duyurdu! Su götüren hatta kopma

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama

İçişleri'nden uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama

Eskişehir'de aç kalan kurt mahalleye indi

Yer: Eskişehir... Böyle görüntülendi

Kanal İstanbul'la ilgili ezber bozan açıklama: Erkekliği öldürür

Kanal İstanbul'la ilgili ezber bozan açıklama: Erkekliği öldürür

Son dakika! Kilyos'ta batan teknede kaybolanlarla ilgili yeni gelişme

Kaybolan balıkçılarla ilgili yeni gelişme!

Platonik aşık katliam yaptı! İki kız kardeşin katilinin anlattıkları kan dondurdu

İki kardeşin öldüğü 'platonik aşk' cinayetinde yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.