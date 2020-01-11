Fethiye’de 8 göçmenin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin 10 kişi tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 8 düzensiz göçmenin ölümü ile ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada gözaltı alınan 12 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Geçen 3 Ocak’ta Kızılada açıklarından içinde 15 kaçak göçmenin olduğu değerlendirilen lastik botun battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. 3 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik uçağı ve helikopteri ile dalış timinin katıldığı arama-kurtarma çalışmaları sonucu, Fethiye’nin 5,5 deniz mili açığında 3’ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cansız bedenler Sahil Güvenlik botuyla, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi’ne getirilirken kaybolduğu değerlendirilen 7 göçmeni arama çalışmalarına devam edildi.

Botun Fethiye’den çıkışını organize eden şüphelilerin yakalanması için Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Fethiye Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM), Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Muğla GİM Şube Müdürlüğünce çalışma başlattı. Yürütülen teknik takip sonucu İzmir ve Fethiye’de olayla bağlantısı bulunduğu belirlenen 2’si Suriye uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık organizasyonun lideri olduğu öne sürülen Ömer Yılmaz’ın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kosova’ya kaçmak isterken yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12’ye çıktı.

Fethiye’ye getirilen şüpheliler sorgularının ardından geçen 9 Ocak’ta Fethiye Adliyesi’ne sevk edildi. Aynı gün Fethiye açıklarında arama kurtarma çalışmalarına devam eden Sahil Güvenlik ekipleri kaybolan göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 1 erkek cesedini daha Kapıdağ Yarımadası yakınlarında sahile vurmuş halde buldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.G. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 11 şüpheli Fethiye Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Örgüt lideri olduğu öne sürülen Ömer Yılmaz ile birlikte U.S, R.T, A.Ş, S.K, H.A, M.K, A.B. ve Suriye uyruklu Z.A ile M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, Suriye uyruklu bir şüphelinin daha arandığı kaydedildi.

