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Fethiye'de ada ve koy temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 15:44 | Son Güncelleme

TURMEPA ve Fethiye Deniz Ticaret Odası öncülüğünde 20 gönüllünün katıldığı etkinlikte, 122 kilogram çöp toplandı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir ada ve koyda yapılan çevre temizliğinde 122 kilogram çöp toplandı.

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Fethiye Deniz Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen çevre temizliği kapsamında, Kızılada ile Kalafat Koyu'nda yapılan temizlik çalışmasına 20 gönüllü katıldı.

Teknelerle ada ve koya ulaşan gönüllülerin, yaklaşık 4 saatte topladığı 122 kilogram çöp kıyıya getirildi.

Gönüllülerin topladığı atıklardan dönüştürülebilir olanları, Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ne gönderildi.

TURMEPA'da görevli Ersin Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, temizlikte ağırlıklı olarak plastik cam ve balıkçı malzemeleri, yemek kapları toplandığını söyledi.

Atıkların doğaya karışmasını önlemiş olduklarını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Bir cam şişe doğada 4 bin yılda, plastik şişe ise 450 yılda kayboluyor. Tamamen kayboluyor da diyemeyiz. Bunlar parçalanarak mikro plastiklere dönüşüyor. Denizde yaşayan ve bizim tükettiğimiz canlılar da bu atıkları tüketiyor. Biz de sofralarımızda aslında balık değil, mikro plastik yiyoruz. Günlük hayatta kullandığımız her türlü atığın doğaya karışmasını önlemeliyiz."

Temizlik çalışmasına katılan Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Gül Gencer insanlarda çevre bilinci oluşması gerektiğini bildirdi.

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Ersin Özer Fethiye Muğla temizlik çalışması TURMEPA

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