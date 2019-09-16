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Fethiye’de ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 11:28 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 250 metrekarelik ahşap restoran, gece saatlerinde çıkan yangında içindeki malzemeler ile birlikte yandı.Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.00 sıralarında Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Fethiye Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi İskele mevkisindeki bir restoranda yangın bilgisi aktarıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 250 metrekarelik ahşap restoran, gece saatlerinde çıkan yangında içindeki malzemeler ile birlikte yandı.
Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.00 sıralarında Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Fethiye Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi İskele mevkisindeki bir restoranda yangın bilgisi aktarıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.
250 metrekarelik tamamı ahşap restorandaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi yaklaşık 3 saat sürdü. Binanın tamamının ahşap olması nedeniyle yangında para kasası, buzdolapları, 48 BAU 24 plakalı motosiklet, bulaşık makinesi, soğutucular, fırınlar, 20 masa, 80 sandalye, gömme şömine, vantilatörler ve 7 ağaç zarar gördü.
İtfaiye ekipleri yangını hem su hem de köpük yardımı ile söndürürken, maddi zararın çok büyük olduğu yangının çıkışıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Fethiye’de ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı

Fethiye’de ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı

Fethiye’de ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı

Fethiye’de ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı

Fethiye’de ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı

Fethiye’de ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı

Fethiye’de ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı

Fethiye’de ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı

Fethiye’de ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı

Fethiye’de ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı

Fethiye’de ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı

Fethiye’de ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı

Fethiye’de ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı

Fethiye’de ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı

Fethiye’de ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı

Fethiye’de ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı

Fethiye’de ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı

Fethiye’de ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı

Fethiye’de ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı
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