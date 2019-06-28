HABER

Fethiye'de Berkin Kara anısına zirve tırmanışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 16:19 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, mide kanserinden 2 ay önce yaşamını yitiren Berkin Kara'nın (21) anısına Toroslar'ın ikinci yüksek zirvesi olan 3 bin 36 rakımlı Akdağ Uyluk Tepe'ye zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Fethiye'de Berkin Kara anısına zirve tırmanışı

Sedat ÜNAL / FETHİYE, (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, mide kanserinden 2 ay önce yaşamını yitiren Berkin Kara'nın (21) anısına Toroslar'ın ikinci yüksek zirvesi olan 3 bin 36 rakımlı Akdağ Uyluk Tepe'ye zirve tırmanışı gerçekleştirildi.
Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Fethiye Şubesi'ne üye 7 dağcının katıldığı tırmanış, üyelerden emekli öğretmen ve yazar Selahattin Kara'nın 2 ay önce mide kanamasından yaşamını yitiren oğlu Berkin Kara anısına gerçekleştirildi. Grup saat 06.00 sıralarında kuzeydoğu rotasından 3.5 saat süren tırmanışla zirveye ulaştı. Zirvedeki eskiyen Türk bayrağını yenisi ile değiştiren dağcılar fotoğraf üzerinde 'Berkin Kara'nın anısına' yazılı pankart açtı. Zirve Defteri'ne günün anısına özel yazılar yazan grup Berkin Kara için konuşmalar yaptıktan sonra dönüşe geçti. 2.5 saat süren zirve inişinin ardından Selahattin Kara, oğulunun anısına tırmanış düzenleyen dağcılara teşekkür etti. Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü yöneticilerinden Süleyman Çelik, Berkin Kara'nın anısını yaşatmak için her yıl bu tür zirve etkinlikleri düzenlemeyi sürdüreceklerini söyledi.
FOTOĞRAFLI

Fethiye'de Berkin Kara anısına zirve tırmanışıFethiye'de Berkin Kara anısına zirve tırmanışı

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Görüntüsü çirkin balık iskorpite ilgiGörüntüsü çirkin balık iskorpite ilgi
Tedavi edilen karaca doğaya salındıTedavi edilen karaca doğaya salındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Son dakika: MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

Son dakika! İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti (Hayri Baraçlı kimdir?)

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Güzellik merkezi diye gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Güzellik merkezi diye gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.