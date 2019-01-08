Fethiye'de CHP'li aday adayı istifa edip, AK Parti'ye geçti

Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla), (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Fethiye Belediye Başkan aday adaylarından biri olan Keramettin Yılmaz, partisinin Fethiye Belediye Meclis Üyesi 4 kişi ile birlikte istifa edip, AK Parti'ye katıldı. Yılmaz'a daha sonra geçtiği AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı'nda AK Parti rozeti takıldı.

CHP'den 2005 - 2014 yılları arasında iki dönem Ölüdeniz Belediye Başkanlığı yapan, 2014 seçimlerinde yine aynı partiden Fethiye Belediye Başkan adayı olan ancak seçilemeyen ve 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde bir kez daha partisinden Fethiye Belediye Başkan aday adayı olan Keramettin Yılmaz, aday adaylığından çekilip, AK Parti'ye geçti. Sabah saatlerinde istifa etmek için CHP Fethiye İlçe Başkanlığı'na giden Yılmaz, kapıların kapalı olması nedeniyle istifa dilekçesini veremedi.

Ardından beraberindeki kalabalık bir grupla Fethiye'deki Devlet Su İşleri binası önünde basın açıklaması yapan Keramettin Yılmaz, partisinin Fethiye Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Nebioğlu, Funda Gürkan, Talat Uysal ve Ünsal Erişgen ile birlikte CHP'den istifa ettiklerini belirten, dilekçeleri imzaladı. Keramettin Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, "Fethiye'de CHP, İYİ Parti ile ittifaka gitti. Fethiye, tek adama teslim edilmiştir. Aday adayı arkadaşlarımızın emekleri boşa gitmiştir. Bu bizim suçumuz değil. 6 aydır genel merkezde başını kuma gömmüşler; adaylık verecekler. Genel başkana söylüyorum, 'Hevesimi kırdınız.' Genel Merkez, tabanı görmüyor. Dört aydır, 'Ön seçim yapalım. Kim çıkarsa o aday olsun' diyoruz. Ancak, yüzümüze bakan yok. Fethiye'de yerel seçimler var. Bir Allah'ın kulu çıkıp, 'Aday göstereceğiz' demiyor. CHP'nin adayı yok. İstifa dilekçesini imzalıyorum. CHP'den yapmış olduğum Fethiye Belediye Başkan aday adaylığından da çekiliyorum" dedi.

AK PARTİ ROZETİ TAKTILAR

Yılmaz, açıklamasının ardından beraberindekilerle AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı'na geçti. Yılmaz, burada AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Bekir Eser ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Yılmaz ve beraberindeki kendisi gibi CHP'den istifa eden 4 belediye meclis üyesine AK Parti rozeti takıldı. Yılmaz, buradaki açıklamasında da AK Parti Genel Merkezi ile görüştüğünü belirtip, artık ölünceye kadar siyasi yaşamını AK Parti çatısı altında sürdüreceğini kaydetti.

AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Bekir Eser de kendilerine bir oy getirecek herkese kapılarının açık olduğunu belirtip, "Bizim sevdamız Fethiye sevdasıdır" dedi.