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Fethiye'de çıntar mantarı tezgahtaki yerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 17:49 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sonbaharın ilk yağmuruyla ortaya çıkan çıntar mantarı tezgahlarda yerini aldı.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sonbaharın ilk yağmuruyla ortaya çıkan çıntar mantarı tezgahlarda yerini aldı.
Fethiye başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerinin önemli lezzetlerinden çıntar mantarı, bölgede sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olarak öne çıkıyor. Doğada kendiliğinden yetişen çıntar mantarı, kırsal mahallelerde yaşayan birçok kişiye gelir kaynağı oluyor. Sonbahar mevsiminin ilk yağmurlarının ardından çam ağaçlarının dibinde ortaya çıkan çıntar mantarı, tezgahlarda yerini aldı. Sık çam ağaçlarıyla kaplı yüksek dağlık alanlarda zor bulunan çıntar, pazar tezgahlarında kilosu 20 ile 30 TL arasında değişen fiyatlarla satılmaya başlandı. Gelecek günlerde yağmurlara bağlı olarak çıntar mantarının artması bekleniyor.
Pazarda çıntar mantarı satan Recep Karagöz, "Yağmurun ardından yüksek dağ kesimlerinden toplanıyor. Önümüzdeki günlerde artmasına bağlı olarak fiyatı da düşecektir" dedi.

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