Fethiye’de Delbek Kültürünü yaşatmak için harekete geçtiler

Bu faaliyetin amacının delbek kültürünü gelecek nesillere aktarmak olduğu kaydedildi.

Günlükbaşı Silkar Ortaokulu’nda gerçekleşen çalışmada Delbek Sanatçısı Türkan Abacı, müzik öğretmenlerine delbek yapmanın ve çalmanın incelikleri hakkında bilgiler aktardı. Fethiye Kaymakamlığı ve Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Delbek Kültürünü Yaşatma projesinde müzik öğretmenleri hem delbek yapmayı hem de çalmayı öğrenecek.

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca ve okul müdürleri, proje çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Balcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Atmaca, faaliyetler ile ilgili olarak Delbek Sanatçısı Türkan Abacı ve Proje Koordinatörü Müzik Öğretmeni Sinan Develi’den bilgi aldı.

“MAYIS AYINDA TELMESSOS ANTİK TİYATRO’DA KONSER VERMEYİ PLANLIYORUZ”

Proje Koordinatörü Müzik Öğretmeni Sinan Develi yaptığı açıklamada, “Bu projeyle ilgili olarak Kaymakamımız ile görüştük. Kendisine delbek ile ilgili bir proje yapmak istediğimi söyledim. Kendisi de bu çalışmaya sıcak baktı. Konuyla ilgili çeşitli istişarelerimiz oldu. Delbeklerin kasnaklarını ve derilerini aldık. Daha sonra 10 müzik öğretmenimizle yola çıktık. Başımızda şefimiz Türkan Abacı var. Şuan için öğretmenlerimizle birlikte delbek çakmaya başladık. Yaklaşık 200 öğrenci ile delbek programını yapmak istiyoruz. Mayıs ayında Telmessos Antik Tiyatro’da konser vermeyi planlıyoruz” dedi.

“UNUTULMAK ÜZERE OLAN BİR SANATI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUM”

Delbek Sanatçısı Türkan Abacı açıklamasında, “Bu proje için elimden geleni yapacağım. Bu işi müzik öğretmenlerimize öğretmeye çalışacağım. Ş uan için delbek çakmasını gösteriyorum. Kolay bir iş değil. Fethiye’de benden başka delbek çakan yok. Fethiye’de yaklaşık 6 delbekci var. Unutulmak üzere olan bir sanatı yaşatmaya çalışıyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

