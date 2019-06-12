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Fethiye'de deniz dibi temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 14:25 | Son Güncelleme

Fethiye'de deniz dibi temizliği

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki koyda denizden terazi, halı, lastik, tencere, metal, plastik ve cam gibi atıklar çıkarıldı.

İlçedeki ünlü turistik Göcek Mahallesi'nde bulunan Ayten Koyu'nda D-Marin tarafından deniz dibi temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Dalgıçlar denizden yaklaşık 100 kilogram atık çıkardı.

D-Marin Türkiye Operasyon Direktörü Onur Ugan, gazetecilere yaptığı açıklamada, denizin dibinde balıkların yaşam alanında olmaması gereken atıkların bulunduğunu söyledi.

Her yıl çevre haftasında düzenledikleri etkinliği, bu yıl bayram dolayısıyla bir hafta ertelediklerini aktaran Ugan, "Bir farkındalık yaratmak için çıkardığımız atıkları sergiliyoruz. Yaklaşık bir saat süren etkinlikte terazi, tabak, tencere plastik ve cam birçok atık çıkarıldı. Bunların birçoğu geri dönüştürülebilir atık." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz dibi temizliği Fethiye Göcek Muğla Onur Ugan

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