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Fethiye’de denizaltında resim yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 20:53 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde “2.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde “2. Uluslararası Fethiye Denizlerimiz ve Renklerimiz Suatlı Resim Çalıştayı ve Sempozyumu” kapsamında Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca denizaltında ressamların çalışmalarını izleyerek Atatürk’ün portresi yaptı.
Ressam Mine Sarmış’ın hazırladığı Fethiye Belediyesi ve Fethiye Deniz Ticaret Odasının destekleriyle düzenlenen çalıştaya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Özbekistan, Macaristan, Kazakistan ve Gürcistan’dan katılan ressamlar, Tarzan Koyu açıklarında dalış yaptı. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da dalış yaparak deniz dibindeki resim sergisini gezedi, deniz altında Atatürk portresi yaptı.
2. Uluslararası Fethiye ‘’Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı ve Sempozyumuna katılan Fethiye Kaymakam Muzaffer Şahiner, “Su altında resim yapmak, bunu sergilemek muhteşem bir şey. Geçen sene de kardeş ülkemiz Azerbaycan’dan gelmişlerdi. Çok güzel bir etkinlik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, “Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ediyorum. Sanata destek olmak ve Fethiye’nin tanıtımı için güzel bir organizasyondu. Biz Fethiye Belediyesi olarak bu organizasyonun destekçisiyiz. 7 ülkeden gelen birçok ressamla birlikte bu güzel coğrafyanın güzelliklerini birlikte yaşadık. Ortak akılla Fethiye’yi yöneteceğiz demiştik. Yine STK’larımızla birlikte bunu gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Hava Oyunları’nı gerçekleştirdik. Fethiye’mizde güzellikler olmaya, yenilikler olmaya devam edecek” dedi. İlk defa dalış gerçekleştirmesine rağmen su altında Atatürk portresi çizdiklerini ifade eden Karaca, “Ressam arkadaşlarımızla birlikte güzel bir çalışma yaptık. Keyifli bir gün geçirdik” dedi.
Koordinatör Ressam Mine Sarmış da, “Su altında resim yapmak çok farklı ve zorlu bir çalışma. Denizin Havva’sı bana nasip oldu” diye konuştu.

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