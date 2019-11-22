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Fethiye’de Devlet Hastanesinde verilen 33 rapor sahte çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 18:18 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yürütülen "Rüşvet, Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" soruşturması kapsamında devlet hastanesi tarafından verilen 33 sağlık kurulu raporunun tamamı sahte çıktı.Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının Fethiye Devlet Hastanesinde para karşılığı sahte sağlık kurulu raporu düzenlediği iddiasıyla başlattığı soruşturma sürüyor.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yürütülen "Rüşvet, Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" soruşturması kapsamında devlet hastanesi tarafından verilen 33 sağlık kurulu raporunun tamamı sahte çıktı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının Fethiye Devlet Hastanesinde para karşılığı sahte sağlık kurulu raporu düzenlediği iddiasıyla başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturmanın kapsamında sahte özürlü raporu düzenledikleri belirlenen aralarında 2 doktor ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken sahte sağlık kurulu raporu aldıkları yönünde kuvvetli şüphe bulunan 33 kişi, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeniden sağlık kontrolünden geçirildi.

Raporlar sahte çıktı
Yapılan incelemede 33 özürlü raporunun tamamının sahte olduğu anlaşıldı. Raporlardan 27’sinin emeklilik için gerekli olan özür oranının altında kaldığı, diğer 6’sının da özür oranı ve dilimlerinin değiştirildiği belirlendi. Rapor sahiplerinden 18’inin özür oranı yeterli olmamasına rağmen emekli olduğu ve emekli maaşı aldığı, 2’sinin ise vergi indiriminden faydalandığı tespit edildi. 8 rapor sahibinin ise emeklilik başvurusu yaptığı ancak işlemlerinin henüz tamamlanmadığı anlaşıldı.

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