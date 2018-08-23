Fethiye'de doluluk yüzde 100'e ulaştı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesine gelen tatilciler, başta Ölüdeniz Mahallesi'ndeki tesisler olmak üzere kentteki otellerin tamamını doldurdu. İlçeye rezervasyon yaptırmadan gelen tatilciler ise kentteki pansiyon ve otellerde yer bulamayınca çadır kurdu.

Kurban Bayramı tatili için Fethiye'yi tercih eden tatilciler, kentte yoğunluk yarattı. Özellikle gözde turizm beldesi Ölüdeniz'deki ünlü Belcekız ve Kumburnu plajlarına gitmek isteyen tatilciler, trafikte yoğunluk yarattı. Araç yoğunluğu trafiği kilitledi. Uygun yerlerde park edenler, 38 derece sıcak havada yürüyerek plaja ulaşabildi. Buna rağmen plajlarda adım atacak yer kalmadığı görüldü. Denize giren ya da güneşlenenler, güzel havanın keyfini çıkardı. Kentte, yoğun ilgi nedeniyle otel ve pansiyonlarda yer bulamayan bazı tatilciler ise plaja yakın yerlerde çadır kurdu.

Ayrıca Babadağ'ın eteklerinde bulunan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne de ilgi yoğun oldu. Kayalıklardan vadiyi izlemek ve öz çekim yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, araçlarından indi. Uçurum kenarında, hiçbir önlem bulunmayan noktalara yürüyen ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden, vadinin manzarasında fotoğraf çekti. Tatilciler bu fotoğrafları, sosyal medya hesaplarından paylaştı.