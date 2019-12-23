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Fethiye'de DSİ kanalına düşen kişi yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 00:19 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düştüğü kanalda akıntıya kapılarak yaklaşık 3 kilometre sürüklenen Adlen Balkaş (56), yaşamını yitirdi.

Ergün TOS/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düştüğü kanalda akıntıya kapılarak yaklaşık 3 kilometre sürüklenen Adlen Balkaş (56), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 20.00 sıralarında Patlangıç Mahallesi Patlangıç-Ölüdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Adlen Balkaş henüz bilinmeyen nedenle cadde üzerinden Devlet Su İşleri (DSİ) kanalına düştü. Balkaş'ın kuvvetli akıntıda sürüklendiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 kilometre sürüklenen Balkaş, Taşkaya Mahallesi, Ölüdeniz Caddesi üzerindeki köprünün altında itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Kalbi durduğu belirlenen Balkaş'a olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Daha sonra ambulansa alınan Balkaş, Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne götürüldü. Balkaş yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olaya ilişkin soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Balkaş'ın kanala düşüş nedenini araştırıyor.

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