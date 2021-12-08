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Fethiye’de Emekli İngiliz’den Dünyaya Çağrı

08.12.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de normal hayat şartlarında yetmeyen emekli gelirlerinin kendilerini Türkiye’de bir zengin gibi yaşattığını belirten Mick ve Trudie yakın çevrelerinde tanık oldukları işsizliğe ve pahalılığa duyarsız kalamadıklarını ve bir çağrı videosu hazırlamaya karar verdiklerini VOA Türkçe’ye anlattı

İngiltere’de normal hayat şartlarında yetmeyen emeklilik gelirlerinin kendilerini Türkiye’de bir zengin gibi yaşattığını belirten Mick ve Trudie yakın çevrelerinde tanık oldukları işsizliğe ve pahalılığa duyarsız kalamadıklarını ve bir çağrı videosu hazırlamaya karar verdiklerini VOA Türkçe’ye anlattı.

Videonun amacını “Türk ekonomisine katkıda bulunmak” olarak özetleyen İngiliz çift, 30 yıldan fazladır Türkiye’de ve maceralarını, videolarla YouTube’da paylaşıyor.

İngiliz Mick ve Trudie çifti gezi videolarının dışında bu kez güncel bir konuyla YouTube’da yüzbinlerce seyirciye ulaştı.

“İngiltere’de yetmeyen para burada zengin gibi yaşatıyor”

İngiltere’de kiraladığı evinden gelen sterlinle, Fethiye’de ‘bir zengin gibi’ yaşadığını söyleyen Mick, Türk lirasının son zamanlarda büyük oranda değer kaybetmesine ve Türk halkının bundan olumsuz etkilenmesine üzülüp bir video daha yaptı ve dünyaya çağrıda bulundu.

“Tatile gelin, döviz bırakın”

Mick videoda Fethiye’deki Atatürk heykeli ve “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” yazısının önünde, TL’nin Sterlin, Dolar ve Euro gibi başlıca para birimleri karşısında kaybettiği değeri anlatıp herkesi tatile, Türkiye’ye çağırdı.

Yöre halkının kendisine “Mick Amca ve Trudie Teyze” dediği İngiliz çift, tatil çağrılarına bir de daha önceki gezilerinden derledikleri ‘Türkiye’den manzaralar’ klibini ekledi.

Londra’dan Skype bağlantısıyla Fethiye’ye uzanıp sorduğumuz sorularla bu çağrılarının amacını ve oradaki gözlemlerini anlatan İngiliz çift, TL’nin bunca değer kaybına Türk halkı adına çok üzüldüklerini ifade etti.

Mick videoda, “Türkiye her zaman paranızın karşılığını en çok alabildiğiniz bir tatil yeriydi ancak şimdi çok daha ucuz; gelin ve tatilinizi burada yapın, Türk halkına katkıda bulunun,” dedi.

Süpermarket ve pazarlarda İngiltere’deki fiyatlarla Türkiye’dekileri kıyaslayan Mick, TL’nin düşüşüyle ceplerindeki sterlinin bir anda nasıl değerlendiğini bir kavanoz kahve fiyatı örneğiyle açıkladı.

Şaşkınlığını “bir hafta önce iki buçuk sterline aldığımız kahve, TL değer kaybedince bir anda bir buçuk sterline geriledi” şeklinde ifade eden Mick, asgari ücretle geçinenlerin şartlar karşısında ezilmesine üzgün olduğunu belirtti.

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