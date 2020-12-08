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Fethiye’de eşini öldüren katil zanlısı Kaş’ta yakalandı

08.12.2020 16:34 | Son Güncelleme:
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Fethiye’de eşini öldüren katil zanlısı Kaş’ta yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde eşini kasten öldürme suçundan aranan T.A., bir gün sonra Antalya’nın Kaş ilçesinde yakalandı.Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada 6 Aralık 2020 tarihinde eşini kasten öldürme suçuyla aranan firari koca jandarma tarafından Kınık mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde eşini kasten öldürme suçundan aranan T.A., bir gün sonra Antalya’nın Kaş ilçesinde yakalandı.
Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada 6 Aralık 2020 tarihinde eşini kasten öldürme suçuyla aranan firari koca jandarma tarafından Kınık mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. ”Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” suçundan arama kaydı bulunan ve aynı zamanda dün Muğla’nın Fethiye ilçesinde eşini kasten öldürme şüphelisi olan T.A.(31) Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Fethiye’de eşini öldüren katil zanlısı Kaş’ta yakalandı

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