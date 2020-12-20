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  4. Fethiye’de göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişi tutuklandı

Fethiye’de göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişi tutuklandı

20.12.2020 23:37 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 6’sı tutuklandı.Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri değişik pansiyon ve otellerde kalan göçmenlerin yurt dışına kaçırılacağı bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri değişik pansiyon ve otellerde kalan göçmenlerin yurt dışına kaçırılacağı bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Faralya Mahallesi’ndeki ormanlık alanda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye, İran ve Irak uyruklu 97 göçmeni yakaladı. Organizatör oldukları iddiasıyla biri Irak uyruklu 10 şüpheli de gözaltına alınırken, sorguda gözaltı sayısı 13’e çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden, Ö.K, M.Ç. ve R.T. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
G.A., R.K., D.P., N.İ., A.B. B.A.S çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, O.E., S.N, Y.T. ve S.G kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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