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Fethiye’de gulet teknede yangın: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 10:59 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, ahşap gulette yangın çıktı.

Fethiye’de gulet teknede yangın: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, ahşap gulette yangın çıktı. Yangında batan gulet teknede bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Olay; sabah karşı Göcek Mahallesi Kitlebükü Koyu’nda “Medsum” isimli ahşap gulette henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneyi sardı. Çevrede bulunan yatlardaki vatandaşların haber vermesi üzerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyetine ait KIYEM 5 gemisi olay yerine geldi. Ekipler, alev alev yanan tekneye müdahale etti.
Yangın sırasında gulette bulunan 15 kişiden 14’ü sahil güvenlik ekiplerince bota alınarak Göcek Sahil Güvenliğe getirildi. Hafif yaralandığı belirtilen 4 kişi ambulanslar ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Söndürülemeyerek batan gulette kalan 70 yaşındaki Fransız uyruklu Bertinotti Pierre ise hayatını kaybetti.
Pierre’in cesedi dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fethiye’de gulet teknede yangın: 1 ölü, 4 yaralı

Fethiye’de gulet teknede yangın: 1 ölü, 4 yaralı

Fethiye’de gulet teknede yangın: 1 ölü, 4 yaralı

Fethiye’de gulet teknede yangın: 1 ölü, 4 yaralı

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