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Fethiye’de ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 20:40 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman ihalesine fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fethiye KOM Grup Amirliğince orman köylülerini kalkındırmaya yönelik kurulan bir kooperatif başkanının bölgeden sorumlu Orman İşletme Şefliği görevlilerine maddi menfaat sağlayarak kaçak orman emvali temin ettiği ve sattığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman ihalesine fesat karıştırma iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fethiye KOM Grup Amirliğince orman köylülerini kalkındırmaya yönelik kurulan bir kooperatif başkanının bölgeden sorumlu Orman İşletme Şefliği görevlilerine maddi menfaat sağlayarak kaçak orman emvali temin ettiği ve sattığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Toplanan delillerin ardından “nitelikli dolandırıcılık”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “rüşvet” suçlarından aralarında orman işletme şefi, kooperatif başkanı, orman muhafaza amirleri-memurları ve şoförlerin de bulunduğu 16 kişi, Fethiye, Isparta ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suça ilişkin belge ve doküman ele geçirildi. 16 şüpheliden 10’u emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverilirken, Orman İşletme Şefi M.A, Kooperatif Başkanı R.G, orman muhafaza memuru B.A, nakliye sorumlusu Y.G ile çekici şoförleri H.D. ve E. Ç adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Orman İşletme Şefi M.A, Kooperatif Başkanı R.G ve orman muhafaza memuru B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eşen T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, çekici şoförleri H.D., E.Ç. ve nakliye sorumlusu Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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