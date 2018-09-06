HABER

Fethiye'de kaçak tütün ve doldurulmuş sigara ele geçirildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 17:02 | Son Güncelleme

İKİ TUTUKLAMA Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir depoda ele geçirilen gümrük kaçağı tütün, boş makaron ve paketlenmemiş sigarayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden  Ü.Y.

İKİ TUTUKLAMA
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir depoda ele geçirilen gümrük kaçağı tütün, boş makaron ve paketlenmemiş sigarayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden Ü.Y. ve S.Ö. tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği zanlılardan İ.Ç.'yi, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

PARTNERMeditasyon nedir?Meditasyon nedir?
Hatay'da orman yangınıHatay'da orman yangını
4 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi (2)4 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Braun ve Burcu Biricik Ev Sahipliğinde Yaza Veda Partisi Düzenlendi

Braun ve Burcu Biricik Ev Sahipliğinde Yaza Veda Partisi Düzenlendi

Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş

Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.