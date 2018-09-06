Fethiye'de kaçak tütün ve doldurulmuş sigara ele geçirildi (2)

İKİ TUTUKLAMA

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir depoda ele geçirilen gümrük kaçağı tütün, boş makaron ve paketlenmemiş sigarayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden Ü.Y. ve S.Ö. tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği zanlılardan İ.Ç.'yi, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

