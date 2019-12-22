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Fethiye’de kanala düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 22:17 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sulama kanalına düşen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Patlangıç Mahallesi Patlangıç-Ölüdeniz Caddesi’nde 56 yaşındaki Adlen Balkaş, henüz belirlenemeyen bir nedenle sulama kanalına düştü.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sulama kanalına düşen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Patlangıç Mahallesi Patlangıç-Ölüdeniz Caddesi’nde 56 yaşındaki Adlen Balkaş, henüz belirlenemeyen bir nedenle sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kanaldaki akıntının kuvvetli olması nedeniyle Balkaş, yaklaşık 3 kilometre sürüklenerek, Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi’ndeki köprüye kadar geldi. Bir itfaiye erinin suya atlayarak kanaldan çıkardığı Balkaş’a, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Durumu ağır olan Balkaş, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Balkaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Balkaş’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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