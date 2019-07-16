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Fethiye’de kayalıklardan düşen turist helikopterle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 19:53 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tarihi Likya yolunda yürüyüş yaparken düşüp yaralanan ABD uyruklu turist kadın askeri helikopterle kurtarıldı.Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’ne tatile gelen ABD’li turist Sunny N Zheng (24) tarihi Likya yolunda yürüyüşe çıktı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tarihi Likya yolunda yürüyüş yaparken düşüp yaralanan ABD uyruklu turist kadın askeri helikopterle kurtarıldı.

Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’ne tatile gelen ABD’li turist Sunny N Zheng (24) tarihi Likya yolunda yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüyen Zheng yolda dengesini kaybedip yaklaşık 10 metrelik kayalıklardan düşerek sol ayak bileğini kırdı. Kaza sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle olay yerine Ölüdeniz’de konuşlu bulunan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi yönlendirildi.

Olay yerine gelen JAK timi yaralının drone yerini tespit etti. Daha sonra harekete geçen tim yaklaşık 45 dakikada yaralı Zhang’e ulaştı. Sol ayak bileği kırık olan turiste ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle taşıma yapamadı. Bunun üzerine Aydın Jandarma Filo Komutanlığından havalanan askeri bir helikopter yardımıyla yaklaşık 5 saat sonra kurtarılan Zheng, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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