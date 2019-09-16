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Fethiye’de kurtlar keçi sürüsüne saldırdı: 35 keçi telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 18:49 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde aç kalan kurtlar keçi sürüsüne saldırdı, 35 keçi telef oldu.Edinilen bilgilere göre, ilçede çobanlık yapan 30 yaşındaki Erdal Kavgacı’ya ait keçi sürüsünü otladığı Mendos Dağı’nda, kurtlar saldırdı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde aç kalan kurtlar keçi sürüsüne saldırdı, 35 keçi telef oldu.
Edinilen bilgilere göre, ilçede çobanlık yapan 30 yaşındaki Erdal Kavgacı’ya ait keçi sürüsünü otladığı Mendos Dağı’nda, kurtlar saldırdı. Kavgacı keçilerinin sayısında azalma olduğunu fark edince Mendos Dağı eteklerinde keçileri aramaya çıktı. Kavgacı 10 keçisinin ölüsünü bulurken, kulaklarında küpesi olan 25 hayvanı ise aramasına rağmen bulamadı. Erdal Kavgacı Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne kayıtlı olduğunu, keçileri üretmek için mücadele verdiklerini söyledi. Kavgacı, "Sürüsünde 350 keçisinin olduğunu, kurt saldırısı nedeniyle hayvan sayısının 280’lere düştü. Son kurt saldırısında 10 hayvanın ölüsünü buldum. 25 hayvanım da kayıp. Yaklaşık 35 bin lira bir zararım var” dedi.
Dağdaki kurtları vurmaları halinde para ve hapis cezası alabileceklerinin söylediğini kaydeden Kavgacı, bu nedenle son iki, üç yıldır kurt saldırılarının bölgede sıklıkla yaşandığını dile getirdi.
Muğla Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Rasime Avcı ise Erdal Kavgacı’nın Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi’nin üyesi olduğunu belirtti. Halk dilinde canavar olarak bilinen kurt saldırılarından Fethiye ve bölgede çok fazla şikayet almaya başladıklarını anlatan Avcı, “Kıl keçilerinin ıslahı için mücadele ediyoruz. Bu konu yetiştiricilerimiz adına çok büyük bir sorun. Kurtları öldürmeleri durumunda büyük cezalar alacakları bildirildiği için böyle bir şey de yapamıyorlar” diye konuştu.
4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararları gereği kurtların koruma altında bulunduğu ve avlanmasının yasak olduğu bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün doğaya kurt salınması gibi bir uygulaması bulunmadığı kaydedildi.

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