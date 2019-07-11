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Fethiye'de ormanlık alanda yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 17:45 | Son Güncelleme

SÖNDÜRÜLDÜ Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karaçulha Mahallesi'nde, kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlıkta çıkan yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Fethiye'de ormanlık alanda yangın (2)

SÖNDÜRÜLDÜ
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karaçulha Mahallesi'nde, kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlıkta çıkan yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlere 3 helikopterle havadan, 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahale edildi. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri de destek verdi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangında yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)

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Fethiye'de ormanlık alanda yangın (2)Fethiye'de ormanlık alanda yangın (2)Fethiye'de ormanlık alanda yangın (2)

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