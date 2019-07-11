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Fethiye'de ormanlık alanda yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 18:17 | Son Güncelleme

SÖNDÜRÜLDÜ Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karaçulha Mahallesi'nde, kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlıkta çıkan yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü.

SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karaçulha Mahallesi'nde, kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlıkta çıkan yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlere 3 helikopterle havadan, 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahale edildi. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri de destek verdi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangında yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)

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