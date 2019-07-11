Fethiye'de ormanlık alanda yangın (2)

SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karaçulha Mahallesi'nde, kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlıkta çıkan yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlere 3 helikopterle havadan, 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahale edildi. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri de destek verdi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangında yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)

