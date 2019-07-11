Fethiye'de ormanlık alanda yangın çıktı (1)

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde, kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, bugün saat 15.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin haber vermesi üzerinde, yangını söndermek için orman ve belediye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

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