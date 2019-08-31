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Fethiye’de otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 04:36 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza; Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı’nda meydana geldi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza; Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bulvar üzerinde seyreden Ramazan K. yönetimindeki 07 MTN 88 plakalı otomobil, yaya geçinden karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen Merve Özdamar’ın kullandığı 48 H 8961 plakalı motosiklete çarptı.
Yoldan geçenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü. Olay yerin gelen sağlık ekipleri yaklaşık 100 metre sürüklenen Özdamar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza haberini alan Özdamar’ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Otomobil sürücüsü Ramazan K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Fethiye - Muğla yolu bir saat trafiğe kapandı.

Fethiye’de otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü

Fethiye’de otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü

Fethiye’de otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü

Fethiye’de otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü

Fethiye’de otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü

Fethiye’de otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü

Fethiye’de otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü

Fethiye’de otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü

Fethiye’de otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü

Fethiye’de otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü

Fethiye’de otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü

Fethiye’de otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü

Fethiye’de otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü

Fethiye’de otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü

Fethiye’de otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü
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