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Fethiye’de otomobil uçuruma yuvarlandı: Yabancı uyruklu 1 kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 08:19 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.Kaza, Karagözler Mahallesi Oyuktepe Mevkii’nde meydana geldi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Karagözler Mahallesi Oyuktepe Mevkii’nde meydana geldi. Kayhan A, yönetimindeki 48 MA 1187 plakalı otomobil toprak yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çam ağacına çarparak durabilen otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, kayalıklarda otomobilden düştüğü değerlendirilen Gürcistan uyruklu Maia Modzmanashvili’nin (37) cesedini buldu. Modzmanashvili’nin cesedi yaklaşık 20 metre yukarıya, itfaiye ekiplerince taşınarak ambulans ile otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kazada hafif yaralanan Kayhan A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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