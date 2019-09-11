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Fethiye'de paraşüt kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 21:48 | Son Güncelleme

Yamaç paraşütü yaptığı sırada denize düşen pilot yaşamını yitirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken denize düşen pilot hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yamaç paraşütü pilotu Ali Es, Rus uyruklu Mikhail Malyshev ile atlayış yapmak için bin 700 rakımlı Babadağ pistine çıktı.İkili, hazırlıklarını tamamlamalarının ardından uçuşa geçti.

Havadayken henüz belirlenemeyen bir nedenle pilot Es, paraşütten ayrılarak denize düştü. Malyshev ise açılan yedek paraşüt aracılığıyla kontrollü bir şekilde denize iniş yaptı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Es ve Malyshev botla karaya çıkarıldı. Malyshev'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Pilotun cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü Babadağ Fethiye Kaza Muğla yamaç paraşütü

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