HABER

Fethiye'de sağnak yağmur sele neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 17:45 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak sele neden oldu.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak sele neden oldu. Bazı iş yerlerini su basarken, Muğla- Antalya Karayolu yaklaşık 1 saat süreyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Diğer yollarda da sürücüler yoğun yağmur nedeniyle ilermekte güçlük çekti. Fethiye'de dün saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerden gelen sel suları yolları dereye çevirdi. Sürücüler yoğun yağmur nedeniyle ilermekte güçlük çekti, bazı iş yerlerini su bastı. Günlükbaşı Mahallesi'nde bir mobilya atölyesine dolan sel suları Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri ve atölye çalışanları tarafından tahliye edildi. Muğla- Antalya Karayolu, sel suları nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saat sonra yağmurun etkisini yitirmesi ve suların çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü. Günlüklü ve Karabel mevkilerinde ise trafik kontrollü şekilde sağlandı. Sürücüler yoğun yağmur nedeniyle ilermekte güçlük çekti. Bölgeye, Karayolları, Fethiye Bölge Trafik ve Seydikemer İlçe Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri iş makineleri ile yola sürüklenen taşları temizledi. Muğla - Antalya yolunun değişik noktalarında kazalar da meydana geldi. Karaçulha Mevkii'nde sürücüsünün, yağmurun kayganlaştırdığı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki su tahliye kanalına savruldu. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Ekmekten çıkan cisim için şikayetçi olduEkmekten çıkan cisim için şikayetçi oldu
'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?''Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kaza geçirdi!

Eski Diyanet İşleri Başkanı kaza geçirdi!

Hulusi Akar-Özgür Özel geriliminde yeni perde! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Uludağ'da kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı! Otomobiller kayboldu

Aralıksız yağıyor! Otomobiller kayboldu

Bunu bile yapmışlar! 'Peygamberimiz' diye kaydettiği kişi...

Bunu bile yapmışlar! 'Peygamberimiz' diye kaydettiği kişi...

Adalet Bakanı Gül'den İsrail Adalet Bakanı'na yanıt: Terör adına ağıt yakılmasına şaşırmıyoruz

Adalet Bakanı Gül'den İsrail'e yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.