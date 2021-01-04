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  4. Fethiye’de sahte içki 2 kişiyi öldürdü

Fethiye’de sahte içki 2 kişiyi öldürdü

04.01.2021 20:05 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.Yanıklar Mahallesi’ndeki bir villada alkol alan R.M.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.
Yanıklar Mahallesi’ndeki bir villada alkol alan R.M. (52) ve E.K. (56), alkol zehirlenmesi şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan 2 kişi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Müdahaleye rağmen hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın ardından Fethiye Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde sahte alkol ürettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, etil alkol ile bir miktar el yapımı içki ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkardıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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