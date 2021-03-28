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Fethiye’de sokak ortasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

28.03.2021 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, Azeri uyruklu 1 kadın yaralandı.Edinilen bilgilere göre; Yeni Mahalle’de, inşaatta çalışan iki arkadaş S.A.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, Azeri uyruklu 1 kadın yaralandı.
Edinilen bilgilere göre; Yeni Mahalle’de, inşaatta çalışan iki arkadaş S.A. (33) ile Mustafa Cömert (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. yanında bulunan bıçakla Cömert ve Azeri uyruklu kadın Nazıfa Mustafayeva’yı (28) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Cömert, yaşamını yitirdi. Azeri uyruklu kadın Mustafayeva’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından kaçan S.A. ise polis ekiplerince çalışması sonucu gözaltına alındı.

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